شوبير: هناك من يحاول خلق أزمة بين محمد صلاح وعلي ماهر

أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن هناك من يحلول اختلاق أزمة بين علي ماهر المدير الفني الجديد للمنتخب ومحمد صلاح نجم طرابزون التركي.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية عبر اثيب "أون سبورت": "البعض يحاول زرع إسفين بين علي ماهر ومحمد صلاح وهو ما ظهر عندما وجه أحد الصحفيين سؤالا لـ علي ماهر عن قائد المنتخب".

وتابع: "لا أعرف ما الاستفادة من ذلك الأمر، لكل مقام مقال، لكن نحن في مصر أساتذة في اجتزاء الكلام، علي ماهر قال إن صلاح أفضل "حاجة حصلت" في الكرة المصرية".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره مالاوي غدا الجمعة 13 نوفمبر، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في تصفيات أمم إفريقيا.