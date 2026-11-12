أحمد سليمان يتحفظ على انضمام جون إدوارد لشركة الكرة الجديدة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أحمد سليمان من تواجد جون إدوارد في شركة الكرة الجديدة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر .. أحمد سليمان يرفض تواجد جون إدوارد في شركة الكرة الجديدة».

وشهدت الجلسة الأخيرة التي جمعت مجلس إدارة الزمالك بعدد من قدامى ورموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة، خلافًا بشأن إمكانية تواجد جون إدوارد أو معاونيه ضمن المستثمرين في الشركة.

واعترض أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، على تواجد جون إدوارد أو معاونيه كمستثمرين في الشركة، فيما رفض هشام نصر، نائب رئيس النادي، هذا الاعتراض، مشيرًا إلى الدور الذي قام به إدوارد خلال فترة عمله مع الفريق.

فى المقابل، أبدى عدد من رموز الزمالك وقدامى اللاعبين اعتراضهم على هذا الطرح، مؤكدين أن إنجازات الفريق جاءت بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

ومن المنتظر أن تحسم الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل الجدل بشأن شركة الكرة، وتحديد نسب مساهمة النادي والمستثمرين، في خطوة مهمة نحو تحديد مستقبل المشروع.