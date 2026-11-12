محافظ الجيزة يسلم 12 عقد عمل لذوي الهمم والسيدات

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عددًا من أبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار اللقاء الأسبوعي المخصص للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل تعزيز دورهم في المجتمع وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

ورحب المحافظ بالحضور معربًا عن سعادته بلقائهم والاستماع إلى تجاربهم وطموحاتهم، ومؤكدًا تقديره لجهود أسرهم وحرصهم على دعم أبنائهم وتمكينهم من أداء دورهم في المجتمع.

وخلال اللقاء حرص المحافظ على مناقشة الجوانب الحياتية والعملية للمشاركين والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لمطالبهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون دمجهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف القطاعات، مع توفير فرص العمل المناسبة لكل حالة، بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم ويلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.

كما استمع إلى الشكاوى والمطالب المقدمة من الحضور موجهًا بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء سلّم محافظ الجيزة عددًا من عقود العمل للمواطنين من ذوي الهمم والسيدات، في خطوة تستهدف دعم تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، وشملت الأسماء: حسين أشرف حسن إبراهيم (بولاق الدكرور)، ومحمود فهمي عبد الحميد (بولاق الدكرور)، ومحمد حسن مسعود محمد (الهرم)، ومحمد هشام محمد مصطفى (الهرم)، ومصطفى رضا صبحي محمد (الشيخ زايد)، وسيد عبد الرحمن محمد (كرداسة)، وأحمد محمد محمود عبد الله (العمرانية)، وأحمد محمد حسنين محمود (البدرشين)، ورجب عبد الفتاح محمد (العياط)، وآمال رجب أحمد عرابي (العياط)، ومروة عماد سيد وصفي (العياط)، إلى جانب تسليم إلهام جابر مسعود علي (الهرم) عقد عمل، بما يسهم في تمكينها من تطوير مهاراتها وتحقيق طموحها في الالتحاق بسوق العمل.