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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث طلبات المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين والاستثماريتين بأبو رواش

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعات مجالس إدارات المناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لمناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين وبحث سبل تذليل المعوقات أمام المشروعات الصناعية والاستثمارية ومتابعة توفيق الأوضاع القانونية للمشروعات القائمة إلى جانب استعراض احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم النشاط الصناعي والاستثماري وتوفير المناخ الملائم لنمو المشروعات الإنتاجية من خلال تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

واستعرضت الاجتماعات توصيات اللجان الفنية بشأن عدد من طلبات المستثمرين، والتي تضمنت تعديل العقود والكيانات القانونية والأنشطة الصناعية والتجارية، ومد فترات التنفيذ وإثبات الجدية في إقامة المشروعات فضلًا عن مراجعة الموقف القانوني لبعض قطع الأراضي التي لم تستكمل إجراءاتها وبحث طلبات تعديل التخصيص أو إلغائه وفقًا للضوابط المنظمة.

ووجّه المحافظ بضرورة دراسة طلبات المستثمرين بكل دقة وسرعة اتخاذ القرارات بشأن الملفات المعروضة وفقًا للموقف القانوني لكل مشروع مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة والملتزمة بالضوابط المحددة.

وجاءت الاجتماعات بحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب مسؤولي المناطق الصناعية والاستثمارية وهيئة الاستثمار.

المناطق الصناعية محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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