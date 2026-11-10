القيادة مش منصب..القيادة تأثير ومسؤولية..ندوة لنادي القيادات الشبابية بالجيزة

نظم نادي القيادات الشبابية بالجيزة التابع لوزارة الشباب والرياضة، ندوة أونلاين بعنوان «القيادة مش منصب.. القيادة تأثير ومسؤولية»، وذلك في إطار حرص نادي القيادات الشبابية بالجيزة على إعداد جيل من الشباب الواعي والقادر على تحمل المسؤولية وقيادة التغيير.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة، التي استهدفت تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، ومن أبرزها:

- مفهوم القيادة والفرق بين القائد والمدير.

- صفات وسمات القائد الناجح والمؤثر.

- القيادة بالقدوة وبناء الثقة مع فريق العمل.

- مهارات التواصل الفعال والاستماع والإقناع.

- فن إدارة فرق العمل وتوزيع المهام وتحفيز الأفراد.

- اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعامل مع التحديات.

- إدارة الخلافات وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

- مهارات التفويض وتحمل المسؤولية.

- دور القائد في تحويل الأفكار إلى مبادرات وإنجازات حقيقية.

- أهمية القيادة الشبابية في خدمة المجتمع وصناعة التغيير الإيجابي.

وشهدت الندوة، تفاعلا كبيرا ومناقشات حول المواقف القيادية المختلفة التي يواجهها الشباب في حياتهم العملية والتطوعية، وكيفية التعامل معها بصورة إيجابية وفعالة.

وأكد نادي القيادات الشبابية بالجيزة، أن القيادة الحقيقية لا ترتبط بمنصب أو مسمى وظيفي، وإنما تقوم على القدرة على التأثير الإيجابي، وتحمل المسؤولية، وإلهام الآخرين، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.