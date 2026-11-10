قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يحذر من سمنة الأطفال: الوزن الزائد في الصغر يهدد صحة القلب في الكبر
الاحترام واجب.. خالد طلعت يدافع عن حسام حسن: المقارنة مع صلاح غير مقبولة
هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة
مسعى أمريكي جديد لإنهاء الحرب.. أول محادثات روسية أوكرانية منذ 9 أشهر في أبوظبي
بريطانيا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون النووي وتنسيق قدراتهما الردعية
مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة: إصابة ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز
السكر بـ25 جنيها في 40 ألف منفذ.. موعد تطبيق المنظومة الجديدة وتوقعات بحل أزمة الأسعار خلال 3 أشهر
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواتنا البحرية بشكل كامل
حالة الطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات
بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة لوزير النقل بالنواب
حازم إمام: حسام حسن كان يستحق فرصة أخرى.. ومشاكله خارج الملعب عجلت برحيله
علي ماهر: لا إقصاء لأي لاعب من منتخب مصر.. وأثق في جهازي المعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القيادة مش منصب..القيادة تأثير ومسؤولية..ندوة لنادي القيادات الشبابية بالجيزة

نادي القيادات الشبابية بالجيزة
نادي القيادات الشبابية بالجيزة
أحمد زهران

نظم نادي القيادات الشبابية بالجيزة التابع لوزارة الشباب والرياضة، ندوة أونلاين بعنوان «القيادة مش منصب.. القيادة تأثير ومسؤولية»، وذلك في إطار حرص نادي القيادات الشبابية بالجيزة على إعداد جيل من الشباب الواعي والقادر على تحمل المسؤولية وقيادة التغيير.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة، التي استهدفت تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، ومن أبرزها:

- مفهوم القيادة والفرق بين القائد والمدير.
- صفات وسمات القائد الناجح والمؤثر.
- القيادة بالقدوة وبناء الثقة مع فريق العمل.
- مهارات التواصل الفعال والاستماع والإقناع.
- فن إدارة فرق العمل وتوزيع المهام وتحفيز الأفراد.
- اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعامل مع التحديات.
- إدارة الخلافات وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
- مهارات التفويض وتحمل المسؤولية.
- دور القائد في تحويل الأفكار إلى مبادرات وإنجازات حقيقية.
- أهمية القيادة الشبابية في خدمة المجتمع وصناعة التغيير الإيجابي.

وشهدت الندوة، تفاعلا كبيرا ومناقشات حول المواقف القيادية المختلفة التي يواجهها الشباب في حياتهم العملية والتطوعية، وكيفية التعامل معها بصورة إيجابية وفعالة.

وأكد نادي القيادات الشبابية بالجيزة، أن القيادة الحقيقية لا ترتبط بمنصب أو مسمى وظيفي، وإنما تقوم على القدرة على التأثير الإيجابي، وتحمل المسؤولية، وإلهام الآخرين، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

نادي القيادات الشبابية بالجيزة نادي القيادات الشبابية وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جمال شعبان

قد تسبب السرطان.. جمال شعبان يحذر من الناجتس واللانشون في اللانش بوكس

صورة ارشيفية

محللة سياسية: جمعيات بفرنسا تتخذ العمل المدني غطاءً لأنشطة أخرى

القوات اليمنية

القوات اليمنية: إحباط هجمات للحوثيين شمالي مأرب وجنوب شرقي الحزم بالجوف وتكبيدهم خسائر

بالصور

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

هل تعاني ارتفاع ضغط الدم؟.. سر غذائي يساعدك على السيطرة عليه

فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم
فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم
فوائد السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم

شبيه نتنياهو في إيران يثير الجدل.. تاجر يفقد مصدر رزقه بسبب ملامح وجهه

تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو
تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو
تاجر إيراني يشبه بنيامين نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد