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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تُكرّم عددًا من القيادات التنفيذية تقديرًا لجهودهم المتميزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرّمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة المشير طنطاوي؛ تقديرًا لمسيرتهم الوظيفية وما قدموه من جهود وإسهامات في مواقع المسؤولية، واعتزازًا بنماذج العطاء والتميز المهني.

وشمل التكريم المهندسة منى محمد علي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية سابقًا، والأستاذ أحمد خليل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة سابقًا؛ وذلك بمناسبة بلوغهما سن التقاعد الوظيفي تقديرًا لما قدماه من جهود وإسهامات خلال مسيرتهما المهنية. كما شمل التكريم المهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد سابقًا؛ تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها مسؤولية القطاع بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة؛ تقديرًا لجهودها في ملف تحديث الحيز العمراني لمدينة الخارجة واعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لقري بلاط.

وخلال كلمتها، أعربت المحافظ عن تقديرها لما قدمته القيادات المُكرّمة من جهود وإسهامات في خدمة العمل العام، مشيدةً بما اتسمت به مسيرتهم المهنية من إخلاص وتفانٍ، ومؤكدةً أن ما تحقق من إنجاز في مختلف القطاعات هو نتاج لتكامل الجهود، آملةً للوادي الجديد مزيدًا من الرّقي والازدهار بجهود قياداته وأبنائه المخلصين.

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