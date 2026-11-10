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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي: زوجتي تعرضت لأزمة صحية خطيرة ومكناش عارفين نتصرف

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد إبراهيم

روى الفنان هاني رمزي تفاصيل واحدة من أصعب الأزمات التي واجهت أسرته، بعدما تعرضت زوجته، السيدة منى مهاب كامل، لوعكة صحية شديدة قبل نحو عامين، استلزمت إجراء عملية جراحية كبرى، وسط مخاوف من تطورات حالتها الصحية، مؤكدًا أن تلك التجربة تركت أثرًا بالغًا في نفوس أفراد عائلته.

وكشف هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، عن استعانته بوالدته الراحلة في تلك الفترة، إذ لجأ إليها بحثًا عن الطمأنينة، في ظل القلق الذي سيطر عليه وعلى أسرته، مشيرًا إلى أن والدته استقبلت مخاوفه بالصلاة والدعاء، وبشرته بعودة زوجته إلى منزلها سالمة.

هاني رمزي: مرض زوجتي تسبب في حالة من الخوف داخل الأسرة

واستعاد هاني رمزي تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته، موضحًا أن الأسرة فوجئت بتدهور حالتها، ولم تكن تعرف كيفية التعامل مع الموقف، خاصة مع اضطرارها للخضوع لعملية جراحية كبيرة.

وقال: «مراتي تعرضت لأزمة صحية كبيرة، اتخضينا جدًا ومكناش عارفين نتصرف، لدرجة إن البيت اتهز، وهي كانت قلقانة وخايفة جدًا ونفسيتها تعبت».

وأشار إلى أن حالة التوتر لم تقتصر على زوجته، بل امتدت إلى جميع أفراد الأسرة، في ظل المخاوف المرتبطة بالعملية الجراحية، وعدم حصولهم على تطمينات كافية من الأطباء بشأن تطورات حالتها.

هاني رمزي يلجأ إلى والدته قبل خضوع زوجته لعملية جراحية

وأوضح هاني رمزي أنه توجه إلى والدته وأطلعها على تفاصيل الحالة الصحية لزوجته، معربًا عن قلقه الشديد من العملية المرتقبة، خاصة أن الأطباء أنفسهم كانوا يشعرون بالقلق.

وأضاف أن والدته حرصت على أداء الصلاة والدعاء لزوجته، قبل أن تطمئنه إلى أنها ستتجاوز الأزمة وتعود إلى منزلها بسلام، وهو ما تحقق بالفعل.

وتابع: «أمي قالتلي متخفش، مراتك هترجع بيتها بالسلامة، وفعلًا ده حصل»، مؤكدًا أن والدته كانت تمثل له مصدرًا للأمان والطمأنينة خلال الأوقات الصعبة، وأنه كان يرى في دعواتها سندًا كبيرًا له ولأسرته.

وانتقل هاني رمزي للحديث عن مشاعره تجاه والدته الراحلة، مؤكدًا أن غيابها لا يزال يترك فراغًا كبيرًا في حياته، وأنه يجد صعوبة في التغلب على حزنه، رغم محاولاته التماسك أمام المقربين منه.

وقال: «مش قادر أبطل بكاء على أمي، وإن كنت عارف إن اللي زيها في مكانة أفضل، مش عاوز أزعل حد من اللي حواليا، ولا عاوزها تكون زعلانة مني بسبب حزني عليها».

وأوضح أنه يحاول التخفيف من حزنه، انطلاقًا من رغبته في ألا يكون سببًا في حزن المحيطين به، فضلًا عن شعوره بأن والدته كانت تتمنى له السعادة والطمأنينة.

وأضاف: «أنا حاسس إنها معانا وشايفانا، ناس كتير بتقولي الحزن وحش وبيضايق اللي مشي، وأنا نفسي أسعدها مش أزعلها».

هاني رمزي يكشف كيف يتعامل مع لحظات اشتياقه لوالدته

وتطرق هاني رمزي إلى الطريقة التي يتعامل بها مع مشاعر الحزن والاشتياق إلى والدته، موضحًا أنه يفضل أحيانًا الابتعاد عن المحيطين به، حتى يتمكن من التعبير عن مشاعره دون أن يتسبب في حزن أفراد أسرته.

وأكد أن إخفاء دموعه أمام الآخرين يمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا عليه، ما يدفعه إلى اللجوء للعزلة لبعض الوقت، لإخراج ما بداخله من مشاعر.

وقال: «كتمان البكاء عبء كبير عليا، ولكن لما بقعد مع نفسي بقفل على نفسي الأوضة، بقعد أطلع كل اللي جوايا».

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