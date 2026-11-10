محمد رمضان يشوق جمهوره لتراك «لو أنت».. ويطلب منهم استكمال كلماته

أثار الفنان محمد رمضان تفاعل جمهوره، بعدما نشر منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شوق من خلاله متابعيه لعمله الغنائي الجديد «لو أنت»، المقرر طرحه في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وشارك محمد رمضان جمهوره أحد مقاطع التراك، قائلًا: «لو أنت شارع.. أنا مدينة، لو أنت تانك.. أنا بنزينة».

وكتب رمضان: «تراك لوأنت الليلة الساعة واحدة بليل.. كمل تأليف ع البار ده في التعليقات يمكن نلاقي في التراك توارد أفكار».

ومن ناحية أخرى احتفل الفنان محمد رمضان بتكريمه من نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والذي كرمه خلاله الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، تقديرًا لمشواره الفني.

محمد رمضان يعلق على تكريمه من نقابة المهن التمثيلية

ونشر محمد رمضان مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّق من خلالها لحظات تكريمه، معربًا عن سعادته بهذا التقدير، ومشيرًا إلى أنه يمثل محطة مهمة في مشواره الفني