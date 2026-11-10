الأهلي واجهة مصر الأولى.. أيمن الشريعي يتحدث عن صفقة توفيق محمد

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن تدخله لدى مسؤولي نادي بتروجت لتسهيل انتقال توفيق محمد إلى النادي الأهلي، موضحًا تفاصيل تحركاته للتواصل مع إدارة النادي والشركة من أجل إنهاء الصفقة.

وقال أيمن الشريعي، خلال تصريحاته عبر بودكاست «الأسطورة»، إنه تواصل مع رئيس نادي بتروجت والمهندس وليد لطفي، رئيس الشركة، لمعرفة أسباب وجود أزمة بشأن انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وأوضح الشريعي أنه طالب مسؤولي بتروجت باستغلال الفرصة المتاحة، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد، مؤكدًا أن انتقال اللاعب إلى الأهلي يمثل فرصة مهمة للنادي واللاعب على حد سواء.

وأضاف أن انتقال أي لاعب إلى الأهلي يمنح ناديه الأصلي قيمة كبيرة، سواء على المستوى المادي أو التسويقي، مشيرًا إلى أن الأهلي يمثل الواجهة الأولى في مصر من حيث البطولات والقيمة الكبيرة التي يمتلكها.

وشدد رئيس إنبي على أن تقدير الأهلي بهذه المكانة لا يعني التفريط في اللاعب مقابل مبلغ مالي قليل، مؤكدًا أن النادي الذي يمتلك هذه القيمة الكبيرة يجب أن يقدر اللاعب الذي يسعى للتعاقد معه.