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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يناقش تأسيس "شركة الكرة" مع رموزه بحضور حسين لبيب

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

بدأ اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع عدد من رموز ونجوم كرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك لمناقشة ملف شركة الكرة واستعراض التصور الكامل الخاص بها، وآليات عملها، وكيفية تحقيق الاستفادة منها بما يخدم النادي.

وحرص الكابتن حسين لبيب على الحديث عن التصور الخاص بشركة الكرة، موضحًا رؤيتها وأهدافها، إلى جانب سبل الاستفادة منها بما يسهم في دعم موارد النادي وتعزيز منظومته الاستثمارية والرياضية، فضلًا عن الاستماع إلى رؤى رموز النادي.

وشهد الاجتماع حضور مجلس إدارة نادي الزمالك، ممثلًا في الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من رموز ونجوم نادي الزمالك، من بينهم الكابتن فاروق جعفر، وغانم سلطان، وحلمي طولان، وأيمن يونس، ومحمد صلاح، وأحمد عبد الحليم، ومحمود الخواجة، وعفت نصار، ومحمد أبو العلا، وحسن بصري، وحمادة أنور، إلى جانب العديد من نجوم ورموز القلعة البيضاء.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص إدارة نادي الزمالك على عرض ومناقشة ملف شركة الكرة بصورة متكاملة، والاستماع إلى رؤى وأفكار رموز النادي بشأن التصور المطروح، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

مجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب شركة الكرة

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