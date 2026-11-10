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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب يجتمع مع رموز الزمالك لمناقشة ملف شركة الكرة

حسين لبيب
حسين لبيب
إسراء أشرف

يعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اجتماعًا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من نجوم النادي السابقين، بمقر القلعة البيضاء، لمناقشة تطورات مشروع شركة الكرة، في ظل التساؤلات التي أثيرت حول الملف خلال الفترة الماضية.

وجاء الترتيب لهذا اللقاء بالتنسيق مع أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بهدف فتح باب النقاش مع رموز النادي، وإطلاعهم على رؤية مجلس الإدارة بشأن تأسيس شركة الكرة والخطوات المرتبطة بالمشروع.

ومن المنتظر أن يستعرض حسين لبيب خلال الجلسة تفاصيل الملف وآخر مستجداته، مع توضيح موقف الإدارة من النقاط التي شهدت جدلًا مؤخرًا، والإجابة عن استفسارات الحاضرين بشأن مستقبل الشركة ودورها في إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة إلى جميع نجومه السابقين للمشاركة في الاجتماع، والاستماع إلى شرح المجلس حول المشروع، بما يتيح لهم مناقشة مختلف جوانبه وإبداء آرائهم بشأنه.

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