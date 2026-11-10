إنزاجي يرفض تجديد عقده مع الهلال.. ويوفنتوس يترقب عودته إلى إيطاليا

بات رحيل الإيطالي سيموني إنزاجي، عن تدريب الهلال السعودي بنهاية الموسم الحالي هو الاحتمال الأقرب، بعدما رفض المدرب عرض إدارة النادي لتمديد تعاقده، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا.

وأوضح شيرا، أن إنزاجي لا يرغب في مواصلة تجربته مع "الزعيم" بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2026، ويفضل العودة إلى الملاعب الأوروبية لخوض تحدٍ جديد خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، دخل اسم المدرب الإيطالي ضمن قائمة الخيارات المطروحة لتولي تدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، في ظل إعجاب مسؤولي النادي بقدراته وخبراته التدريبية.

وتدرس إدارة يوفنتوس إمكانية إسناد المهمة إلى إنزاجي، ضمن مساعيها لإطلاق مشروع فني جديد يحقق الاستقرار للفريق، ويعيده إلى دائرة المنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة.

وتبدو العودة إلى الدوري الإيطالي خيارًا مناسبًا لإنزاجي في ظل اهتمام يوفنتوس بخدماته، لتبقى وجهته المقبلة محل ترقب مع اقتراب نهاية مشواره مع الهلال.