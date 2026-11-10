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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الألماني: برلين تتفهم مخاوف القاهرة بشأن مياه النيل

السفير الألماني بالقاهرة
السفير الألماني بالقاهرة
إلهام عبد العزيز

أكد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والسودان، مشددًا على أن القاهرة تمثل لاعبًا أساسيًا في المنطقة بفضل جهودها الدبلوماسية ومساعيها للتوصل إلى حلول للأزمات.

وقال السفير الألماني، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر تضطلع بدور مهم في تيسير الحوار الدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة، على غرار الدور الذي تقوم به ألمانيا، مشيرًا إلى جهود القاهرة في المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والاتفاق على خطة السلام، فضلًا عن استضافتها اتصالات ولقاءات متعددة لدعم المصالحة والحوار بين الفصائل الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالسودان، أوضح أن ألمانيا تتعاون مع مصر من أجل التوصل إلى حلول للأزمة السودانية، لافتًا إلى أهمية الدور المصري باعتبار السودان دولة مجاورة لمصر، وما تمتلكه القاهرة من قدرة على تقييم تطورات الأوضاع هناك.


ألمانيا تتفهم مخاوف مصر بشأن مياه النيل

وفيما يخص ملف الأمن المائي، أكد السفير الألماني تفهم بلاده وتقديرها للمخاوف المصرية بشأن قضية المياه، معربًا عن أمله في توصل الأطراف المعنية إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ألمانيا لديها أيضًا تجارب في إدارة القضايا المتعلقة بالممرات المائية، مستشهدًا بنهر الراين، الذي شهد خلافات ومفاوضات صعبة بين الدول المطلة عليه، ومن بينها هولندا، بشأن ترسيم الحدود وقضايا أخرى، قبل التوصل إلى حلول توافقية من خلال مفاوضات طويلة.

وشدد السفير على إدراكه لأهمية قضية مياه النيل بالنسبة لمصر، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق جميع الأطراف، كما أشار إلى إدراكه لطبيعة تقييم كل من مصر وإثيوبيا لمواقف وخطوات الطرف الآخر بشأن ملف النيل.

يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة ألمانيا قطاع غزة والسودان مصر وألمانيا

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