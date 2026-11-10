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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على القنطرة في جنوب لبنان

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
محمد على

في عدوان جديد، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء،  على بلدة القنطرة في جنوب لبنان، مواصلًا ذلك بقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق أخرى في الجنوب.

يأتي العدوان الإسرائيلي على لبنان برغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي.

غارة جوية إسرائيلية على بلدة القنطرة

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة القنطرة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة شقرا.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في 20 يونيو الماضي، والذي أعقبه انخفاض في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية جنوب لبنان وقف إطلاق النار الطيران الحربي القنطرة لبنان بلدة القنطرة المنصوري ومجدل زون مناطق جنوب لبنان

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