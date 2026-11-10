الخارجية الباكستانية: غدا.. شهباز يلقي كلمة أمام "قمة القادة" خلال مؤتمر (COP31)

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيلقي كلمة أمام "قمة القادة" ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) غدا الأربعاء، سيحث خلالها المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ على كوكب الأرض.

وذكرت الخارجية الباكستانية - في بيان أصدرته اليوم - أن شهباز شريف سيتوحه إلى تركيا اليوم وحتى 12 نوفمبر، وذلك للمشاركة في "قمة القادة" ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء سيسلط الضوء على الخطوات التي تتخذها باكستان نحو "التوسع السريع في استخدام الطاقة الشمسية وزيادة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة"، وذلك في إطار تحول البلاد نحو "اقتصاد أكثر نظافة ومرونة". كما سيستعرض جهود باكستان الرامية إلى تعزيز "الاستعداد للكوارث وأنظمة الإنذار المبكر".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن رئيس الوزراء "سيدعو أيضا إلى توفير تمويل مناخي قابل للتوقع وبقدر كاف ويسهل الوصول إليه للدول النامية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء سيشارك أيضا في طاولة مستديرة رفيعة المستوى تنظمها رئاسة مؤتمر (COP31) على هامش قمة القادة، كما "سيعقد لقاءات ثنائية مع القيادة التركية وعدد من قادة العالم الآخرين".