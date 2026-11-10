الرخصة مش مبرر.. محمد سعيد يفتح النار بسبب استبعاد باسم علي

كشف الإعلامي محمد سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن أزمة استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن مسألة رخص التدريب لم تكن مبررًا كافيًا لاستبعاده، وأن هناك إمكانية لتوفيق أوضاع المدربين وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأوضح محمد سعيد أن الاتحاد الأفريقي يمنح المدربين فرصًا لتوفيق أوضاعهم والحصول على الرخص المطلوبة خلال الموسم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منصوص عليه ضمن تطبيق المعايير ومتطلبات التدريب.

وأشار إلى أن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كان بإمكانه الحصول على استثناء للمدرب المساعد لمنتخب مصر لحين استكمال الشهادات والرخص التدريبية المطلوبة.

وأضاف أن المدير الفني والمدربين المساعدين يجب أن يحصلوا على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أو رخصة PRO من الاتحادات الشقيقة المعترف بها لمعادلتها، مع منح «كاف» فرصة لتوفيق الأوضاع على مدار الموسم.

واستشهد محمد سعيد بحالة طارق سليمان، مدرب منتخب مصر السابق، الذي استمر لفترة طويلة في العمل مع المنتخب رغم امتلاكه الرخصة B، في الوقت الذي تستوجب فيه المعايير الحصول على الرخصة A، مؤكدًا أن الاستثناءات متاحة، ومن المفترض أن يستفيد منها الجميع.

وفجر الإعلامي مفاجأة بشأن رخصة محمد عبدالواحد، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، معتبرًا أن معرفة نوع الرخصة التي يمتلكها قد تكشف بشكل غير مباشر أسباب استبعاد باسم علي.

وتساءل محمد سعيد عن كيفية امتلاك محمد عبدالواحد للرخصة A إذا كان قد عمل مساعدًا لطارق سليمان، الذي يمتلك الرخصة B، كما طرح تساؤلًا آخر بشأن إمكانية امتلاكه الرخصة B أو C، ومدى توافق ذلك مع ترشيحه للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى خطاب رسمي أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحادات في أبريل الماضي، يتضمن متطلبات ومعايير الرخص التدريبية اللازمة للعمل ضمن الأجهزة الفنية، مشددًا على أن ملف الرخص يثير تساؤلات بشأن المعايير التي تم الاستناد إليها في استبعاد باسم علي.