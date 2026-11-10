نجاح طبي جديد بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي في إنقاذ مريضة من سكتة دماغية حادة

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الطبية بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، نجح الفريق الطبي في التعامل مع حالة سكتة دماغية إقفارية حادة لمريضة تبلغ من العمر 74 عامًا، من خلال التدخل العلاجي السريع والمتكامل، باستخدام أحدث تقنيات علاج جلطات المخ.

تفاصيل الحالة:

استقبل المستشفى المريضة وهي تعاني من ضعف حاد بالجانب الأيسر من الجسم، وصعوبة شديدة في الكلام، مع انخفاض بسيط في مستوى الوعي، وذلك بعد مرور 3 ساعات من بداية ظهور الأعراض.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص الحالة بسكتة دماغية إقفارية حادة نتيجة انسداد بالشريان المخي الأوسط (MCA)، أحد الشرايين الرئيسية المغذية للمخ.

التدخل الطبي:

تم التعامل مع الحالة بصورة عاجلة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية، من خلال:

إعطاء العقار المذيب للجلطة عن طريق الوريد (Intravenous Thrombolysis) في وقت قياسي.

إجراء قسطرة مخية تشخيصية أكدت وجود انسداد بالشريان المخي الأوسط.

إجراء قسطرة مخية علاجية لسحب الجلطة (Mechanical Thrombectomy)، مع النجاح في سحبها من المحاولة الأولى (First Pass Effect).

تحقيق إعادة التروية الدموية الكاملة للمخ (Complete Reperfusion – TICI 3).

نتيجة التدخل:

تكللت الإجراءات بالنجاح، حيث تم سحب الجلطة واستعادة سريان الدم بصورة كاملة، مع استكمال خطة الرعاية الطبية والعلاجية للمريضة.

الفريق الطبي المشارك في التدخل:

فريق القسطرة المخية

- د. أحمد خليل – استشاري أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية.

- د. إسلام فارس.

- د. خالد هشام.

- د. أحمد أشرف.

- د. يوسف شعراوي.

- د. بسام إسلام.

- د. أحمد عثمان.

فريق التخدير**

- د. أحمد زاهر.

- د. حسانين.

فني القسطرة**

- أحمد محمد.

فريق تمريض القسطرة** تحت إشراف مس عبير رشدي، وبمشاركة:

- مس أميرة الجمل.

- مس دينا.

ويأتي هذا النجاح ثمرةً للتكامل والتعاون بين مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، ويعكس مدى جاهزية مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي وقدرتها على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتقدمة لمرضى السكتات الدماغية الحادة.

كما يؤكد نجاح هذه الحالة أهمية سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، والجمع بين العلاج الدوائي المذيب للجلطات والقسطرة المخية العلاجية، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والحفاظ على وظائف المخ وتقليل مضاعفات السكتات