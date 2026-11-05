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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي يقرر تيسيرات جديدة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين

رئيس هيئة التأمين الصحي
رئيس هيئة التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة إلى تطوير آليات تقديم الخدمات الطبية وتبسيط الإجراءات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بسهولة ويسر، مشددًا على أن تيسير الخدمات وتحسين تجربة المنتفعين يمثلان أولوية رئيسية في استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة التأمين الصحي.

وقال مدكور إن الهيئة أصدرت توجيهات جديدة تستهدف تيسير تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، في إطار حرصها على مراعاة الظروف الصحية والإنسانية للمواطنين، والعمل على إزالة الإجراءات التي قد تتسبب في مشقة غير ضرورية أثناء حصولهم على الخدمة الطبية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويحقق التيسير الفعلي على أرض الواقع.

التعليمات الجديدة

وأوضح رئيس الهيئة أن التعليمات الجديدة تتضمن أنه في حالة استقبال المنتفعين بالتأمين الصحي غير المرتبطين بالعيادة أو المستشفى، والمحالين للعرض على المستشفى، يمكن تقديم الفحوصات والخدمات الطبية اللازمة لهم داخل العيادة التابعة للمستشفى أو أقرب عيادة، دون تحميل المنتفع عبء العودة إلى العيادة التابع لها، بما ييسر حصوله على الخدمة المطلوبة ويحد من مشقة الانتقال بين المنشآت الصحية.

وأضاف مدكور أن هذه التيسيرات تأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على وضع المنتفع في مقدمة أولوياتها، ومراعاة احتياجاته وظروفه الصحية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية، وإنما يمتد إلى توفيرها بصورة أكثر سهولة ومرونة، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة، مشددًا على ضرورة التزام مديري فروع الهيئة والمستشفيات والمناطق الطبية والعيادات بتنفيذ التعليمات الجديدة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة إلي أن تطوير منظومة التأمين الصحي يرتكز على الاستجابة لاحتياجات المنتفعين والعمل المستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة صحية أكثر سهولة وراحة، بما يعزز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الطبية ويحقق أهداف الهيئة في تقديم رعاية صحية أكثر تيسيرًا للمنتفعين.

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