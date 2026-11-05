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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يستقبل طالبًا فلبينيًّا حافظًا للقرآن الكريم وعددًا من أمهات المتون العلمية تشجيعًا لنبوغه وتميزه

شيخ الأزهر يستقبل طالبًا فلبينيًّا حافظًا للقرآن الكريم وعددًا من أمهات المتون العلمية تشجيعًا لنبوغه وتميزه
شيخ الأزهر يستقبل طالبًا فلبينيًّا حافظًا للقرآن الكريم وعددًا من أمهات المتون العلمية تشجيعًا لنبوغه وتميزه
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التلميذ محمد مسيانو كامفونح، من دولة الفلبين، الذي يدرس بالصف الخامس بمعهد صقر قريش، تشجيعًا له على نبوغه العلمي وتميزه في حفظ القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب عدد من أمهات المتون العلمية في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والعقيدة.

اهتمام الأزهر بالطلاب النابغين وتشجيعهم على التعمق في العلوم

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بما حققه الابن والحفيد العزيز محمد من تميز علمي لافت في هذه السن المبكرة، مؤكدًا اهتمام الأزهر الشريف برعاية الطلاب النابغين، وتشجيعهم على التعمق في العلوم، بما يسهم في إعداد جيل من العلماء والدعاة والباحثين المتمكنين من علومهم، القادرين على نشر المنهج الأزهري الوسطي في مختلف أنحاء العالم.

ويحفظ الطالب محمد مسيانو كامفونح القرآن الكريم كاملًا، إلى جانب عدد من أمهات المتون العلمية، تشمل الشاطبية في القراءات، وألفية ابن مالك في النحو، والخريدة البهية في العقيدة، والمقدمة الجزرية وتحفة الأطفال في التجويد، وجوهرة التوحيد في العقيدة، ومتن الآجرومية في النحو، وهو ما يعكس نبوغه العلمي وتميزه في تحصيل العلوم الشرعية والعربية في هذه السن المبكرة.

شيخ الأزهر اهتمام الأزهر بالطلاب النابغين وتشجيعهم على التعمق في العلوم التلميذ محمد مسيانو كامفونح دولة الفلبين حفظ القرآن

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