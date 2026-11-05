أعلنت القوات اليمنية،تنفيذ 1298 عملية استهداف لمواقع وتعزيزات وآليات ميليشيا الحوثي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقالت القوات اليمنية، إنه تم تدمير 132 آلية ومدرعة وقطعة سلاح ثقيل للحوثيين.

وأضافت القوات اليمنية:" مقتل وإصابة 440 من عناصر الحوثيين وقياداتهم في الجبهتين الجنوبية والغربية".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها فوق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وفي ظهر اليوم الخميس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة، وأفادت بتدميره قبل وصوله إلى هدفه.