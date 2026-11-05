الخارجية اليمنية: الحوثيون يشنون حملة عبر الحدود تهدد الملاحة الدولية وتفاقم معاناة المدنيين

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن الحوثيون يشنون حملة عبر الحدود تهدد الملاحة الدولية وتفاقم معاناة المدنيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ أكثر من 40 ألف عملية استهداف عسكرية خلال شهر من عملية فجر اليمن .

ومن جانبه ، ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدماً ميدانياً في جبهات الجوف ضمن عملية فجر اليمن، حيث تمكنت وحدات من الفرقة الأولى طوارئ والفرقة الثالثة طوارئ من السيطرة على مواقع للفصائل اليمنية في أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر.