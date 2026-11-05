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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة الرئاسي: تنفيذ 40 ألف عملية استهداف عسكرية خلال شهر من عملية فجر اليمن

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمود نوفل

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ أكثر من 40 ألف عملية استهداف عسكرية خلال شهر من عملية فجر اليمن .

ومن جانبه ، ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدماً ميدانياً في جبهات الجوف ضمن عملية فجر اليمن، حيث تمكنت وحدات من الفرقة الأولى طوارئ والفرقة الثالثة طوارئ من السيطرة على مواقع للفصائل اليمنية  في أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر.

وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز حققوا مكاسب ميدانية في عدة محاور، وتصَدّوا لمحاولات المليشيا استعادة مواقع فقدتها، مكبدين إياها خسائر في الأفراد والعتاد.

وقال: وعلى امتداد جبهات العمليات، نفذت قواتنا المسلحة (1322) عملية استهداف ضد مواقع وقدرات الفصائل، أسفرت عن تحييد (340) من عناصرها وقياداتها، وتدمير وإعطاب (114 ) آلية وعربة ومعدة عسكرية.

واختتم قائلا: يواصل أبطال قواتنا أداء مهامهم بمعنويات عالية وإصرار على تحقيق أهدافهم، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني عملية فجر اليمن القوات المسلحة اليمنية الفصائل اليمنية

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