مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.. الزمالك والأهلي وبيراميدز في مهمة التأهل

تتواصل اليوم الخميس منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2026-2027، والتي انطلقت أمس الأربعاء 4 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الدوري الممتاز والفرق المتأهلة من الأدوار التمهيدية في سباق نحو حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

وتشهد منافسات البطولة مواجهات قوية على مدار الأيام المقبلة حيث يخوض الزمالك مواجهة أمام مصر للتأمين بينما يلتقي الأهلي مع السكة الحديد في حين يصطدم بيراميدز بفريق الداخلية، وسط طموحات الأندية الكبرى لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

الخميس 5 نوفمبر 2026

الجونة × اتحاد الشرطة – 2:30 ظهرا.

البنك الأهلي × بورفؤاد – 5 مساء.

الجمعة 6 نوفمبر 2026

سموحة × المنيا – 2:30 ظهرا.

إنبي × بروكسي – 5 مساء.

الزمالك × مصر للتأمين – 8 مساء.

السبت 7 نوفمبر 2026

المصري × مصر المقاصة – 5 مساء.

سيراميكا × أبو قير للأسمدة – 5 مساء.

بيراميدز × الداخلية – 8 مساء.

الأهلي × السكة الحديد – 8 مساء.

الأحد 8 نوفمبر 2026

بتروجت × دلفي – 2:30 ظهرا.

مودرن سبورت × القناة – 5 مساء.

طلائع الجيش × بترول أسيوط – 8 مساء.

الاثنين 9 نوفمبر 2026

وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية – 2:30 ظهرا.

زد × سمنود – 5 مساء.

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

المقاولون العرب × المصرية للاتصالات – 5 مساء.

أون سبورت تنقل مباريات كأس مصر

تذاع مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت صاحبة حقوق نقل البطولة، مع تقديم استوديوهات تحليلية تضم مجموعة من المحللين الرياضيين لمتابعة المواجهات وتحليل أبرز أحداثها.

نظام التأهل إلى دور الـ16

تقام مباريات دور الـ32 بنظام خروج المغلوب حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى دور الـ16 وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة وإذا استمر التعادل يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.