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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف وزارة العمل 2026.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم والرواتب

وظائف وزارة العمل 2026.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم والرواتب
وظائف وزارة العمل 2026.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم والرواتب
ولاء عادل

تتصدر الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل اهتمامات الباحثين عن فرص عمل، بعدما كشفت عن احتياجها إلى عدد من المهندسين والمحاسبين والفنيين في تخصصات مختلفة، برواتب شهرية تصل إلى 16 ألف جنيه، إلى جانب الحوافز والبدلات والمكافآت الإضافية.

وتتنوع فرص العمل المطروحة بين الوظائف الهندسية والمحاسبية والفنية، مع اشتراط توافر مؤهلات علمية محددة وخبرات عملية تختلف بحسب طبيعة كل وظيفة، فضلًا عن الالتزام بشروط السن والإقامة التي جرى تحديدها للمتقدمين.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

تضم قائمة الوظائف المعلنة 10 أماكن شاغرة موزعة على خمسة تخصصات، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

  • مهندس ميكانيكا: مطلوب عدد 2 مهندس حاصلين على بكالوريوس الهندسة، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويصل الراتب إلى 16 ألف جنيه، بخلاف البدلات والمكافآت.
  • مهندس ميكاترونيكس: تتوافر فرصتان للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، بشرط امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، براتب 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى المزايا المالية الأخرى.
  • محاسب عام: مطلوب عدد 2 من خريجي كلية التجارة، براتب شهري يبدأ من 12 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة المقابل المادي وفقًا لمستوى الخبرة.
  • فني كهرباء: تشمل الوظائف مكانين للحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، مع ضرورة توافر خبرة 5 سنوات، ويبلغ الراتب 12 ألف جنيه، إلى جانب البدلات والمكافآت.
  • فني ميكانيكا: مطلوب عدد 2 فنيين من خريجي التعليم الصناعي المتوسط، بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، مقابل راتب 12 ألف جنيه، بخلاف البدلات والمكافآت.

شروط القبول في وظائف وزارة العمل

وضعت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الجغرافية والعمرية للراغبين في التقدم للوظائف، حيث تقتصر الفرص على المقيمين بمحافظة القاهرة، مع ضرورة أن يكون عمر المتقدم بين 30 و35 عامًا.

ويتعين على المتقدمين كذلك تقديم ما يثبت حصولهم على المؤهل الدراسي المطلوب للتخصص الذي يرغبون في الالتحاق به، إلى جانب استيفاء سنوات الخبرة المحددة للوظائف التي تشترط خبرة سابقة.

عنوان العمل ورقم التقديم على الوظائف

وبشأن موقع العمل، حُدد مقر الوظائف في منطقة صلاح سالم، وتحديدًا عمارات العبور، ويمكن للراغبين في التقدم أو الاستفسار عن طبيعة الوظائف والتفاصيل المتعلقة بها التواصل عبر رقم الهاتف التالي:

01227845174

وتوفر الوظائف المعلنة فرصًا لأصحاب المؤهلات الجامعية والمتوسطة في مجالات متنوعة، مع اختلاف الرواتب الأساسية والمزايا الإضافية وفقًا للتخصص وطبيعة المسؤوليات والخبرات المطلوبة.

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