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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح يقترح تعيين محمد صلاح مديرا فنيا لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

اقترح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي تعيين محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي مديرا فنيا لمنتخب مصر بشكل مؤقت.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلاح مديرًا فنيًا مؤقتًا لمنتخب مصر، نظرًا لضيق الوقت، وهو الأنسب لقيادة المنتخب في الثلاث مباريات القادمة".

وتابع: "صلاح لديه المواصفات الشخصية والفنية للقيام بالمهمة، وهناك أمثلة لنجوم جمعوا بين اللعب والقيادة، دالجليش (ليفربول)، خوليت وفيالي (تشيلسي)، جيجز (مان يونايتد)، جورج وايا (ليبيريا)".

ويواجه منتخب مصر نظيره مالاوي في القاهرة، يوم الجمعة 13 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر محسن صالح محمد صلاح

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