بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

ارتفعت أسعار السجائر خلال الساعات الماضية، وأثار هذا القرار جدلًا كبيرًا مع سعي العديد من المدخنين للتخلص من هذه العادة السيئة ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلثي عن أطعمة ومشروبات تمكن المُدخن من الإقلاع عن التدخين سريعًا.



1- الجزر والخيار

يساعد تناول الجزر والخيار في إشغال الفم واليدين، وهما من العادات المرتبطة بالتدخين.

كما يوفران الألياف والماء، ويساعدان على الشعور بالشبع، ويمكن الاحتفاظ بهما كوجبة خفيفة عند الرغبة في إشعال سيجارة.



2- البرتقال والليمون

تحتوي الحمضيات على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.

كما أن مذاقها الحمضي والمنعش قد يساعد بعض المدخنين على تغيير الرغبة المعتادة في السجائر، خاصة عند تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات.

3- الحليب

أكدت بعض الدراسات إلى أن الحليب ومنتجات الألبان قد يغيران مذاق السجائر .

ويمكن تناول كوب من الحليب أو الزبادي كجزء من نظام غذائي متوازن خلال رحلة الإقلاع عن التدخين.

4- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ويمكن أن يكون بديلًا للمشروبات المرتبطة بعادة التدخين.

ويساعد تناوله دون إضافة السكر على توفير مشروب خفيف، مع ضرورة عدم الإفراط فيه بسبب احتوائه على الكافيين.

5- المياه

يساعد شرب المياه بانتظام على الحفاظ على ترطيب الجسم، كما يمكن أن يكون بديلًا عمليًا عند الشعور بالرغبة في التدخين.