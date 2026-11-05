الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. جلسة مرتقبة مع جون إدوارد وحسام الزناتي يقترب من المنصب

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تحركاته لإعادة ترتيب منظومة كرة القدم داخل القلعة البيضاء في ظل السعي لحسم ملف المدير الرياضي الجديد بالتزامن مع العمل على إنهاء أزمة المستحقات المالية العالقة مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق للنادي.

ويأتي ملف المدير الرياضي ضمن أولويات الإدارة خلال المرحلة الحالية، في ظل رغبة الزمالك في وضع هيكل إداري واضح لقطاع الكرة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الفريق الأول، وملفات التعاقدات واللاعبين والأجهزة الفنية، بما يساعد على تحقيق الاستقرار داخل الفريق.

حسام الزناتي يقترب من تولي منصب المدير الرياضي بالزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك على اختيار حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي خلفا لجون إدوارد، بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي شهدتها الفترة الماضية تم خلالها بحث تفاصيل توليه المسؤولية ورؤيته لإدارة قطاع كرة القدم.

ويبلغ حسام الزناتي 33 عاما ويمتلك خبرات متنوعة في مجال الإدارة الرياضية حيث سبق له العمل في لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كما تولى منصب نائب مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وشارك في إدارة استاد القاهرة خلال البطولة.

كما خاض تجربة إدارية مع نادي الجونة، قبل الانتقال للعمل في نادي نوردشيلاند الدنماركي، حيث شغل منصب نائب المدير الرياضي واكتسب خبرات في ملفات التعاقدات وإدارة كرة القدم وفقًا للمنظومة الأوروبية.

وشهدت المفاوضات مع الزناتي مناقشة طبيعة صلاحياته واختصاصاته إلى جانب شكل الهيكل الإداري لقطاع الكرة، وملفات الفريق الأول في ظل رغبة الإدارة في تجنب تداخل الاختصاصات خلال المرحلة المقبلة.

جلسة صلح مرتقبة بين حسين لبيب وجون إدوارد

وفي سياق متصل، يسعى مجلس إدارة الزمالك إلى احتواء الخلاف مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق من خلال عقد جلسة تجمعه بحسين لبيب رئيس النادي خلال الأيام المقبلة لمناقشة المستحقات المالية المتأخرة والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بشكل ودي.

وتتضمن مطالب جون إدوارد مستحقات مالية مرتبطة بنسب من بعض الصفقات والإعلانات التي ساهم في جلبها للنادي خلال فترة توليه المسؤولية وهو الملف الذي بدأ مسؤولو الزمالك مراجعته وحصر تفاصيله للوصول إلى القيمة النهائية المستحقة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة هذه المطالب والاتفاق على آلية مناسبة لتسوية المستحقات مع بحث إمكانية سدادها على دفعات بما يحفظ حقوق الطرفين ويجنب النادي الدخول في نزاعات جديدة.

وتأتي هذه التحركات بعدما نفى مصدر داخل الزمالك وجود أي اتجاه لعودة جون إدوارد إلى منصبه السابق مؤكدا أن استقالته قُبلت رسميا وأن التواصل الحالي يقتصر على تسوية مستحقاته المالية.

جون إدوارد ورحلة قصيرة في الإدارة الرياضية للزمالك

كان الزمالك قد أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لقطاع كرة القدم في يونيو 2025 ومنحه صلاحيات واسعة لإدارة ملفات الفريق الأول والتعاقدات وشؤون قطاع الكرة، ضمن خطة إعادة هيكلة المنظومة الكروية بالنادي.

وخلال فترة عمله تولى إدوارد إدارة عدد من الملفات المهمة أبرزها تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة وإعادة ترتيب قطاع كرة القدم، والعمل على توفير موارد مالية من خلال الصفقات والرعاية والإعلانات.

لكن العلاقة بين الطرفين انتهت بتقدم إدوارد باستقالته التي وافق عليها مجلس الإدارة في 29 يوليو 2026 ليبدأ الزمالك بعدها رحلة البحث عن مدير رياضي جديد يتولى المسؤولية ويقود المرحلة المقبلة.

ملف المدير الرياضي ينتظر الحسم داخل القلعة البيضاء

وتترقب جماهير الزمالك حسم ملف المدير الرياضي بصورة رسمية، بالتزامن مع إنهاء أزمة جون إدوارد المالية خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب استقرارا إداريا في قطاع الكرة وتحديدا في ملفات التعاقدات وتجديد العقود وتقييم احتياجات الفريق.

ويأمل مسؤولو النادي أن تسهم هذه الخطوات في إغلاق الملفات العالقة وتوفير بيئة إدارية أكثر استقرارا للفريق الأول بما يساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز في المنافسات المحلية والقارية.