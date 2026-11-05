بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 69.04 نقطة بما نسبته 0.81% ليصل إلى مستوى 8546.71 نقطة، إذ جرى تداول نحو 292 مليون سهم عبر 18 ألفا و645 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 63.40 نقطة بما نسبته 0.75% ليصل إلى مستوى 8534.66 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 147 مليون سهم من خلال 9683 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 28.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 73.82 نقطة بما نسبته 0.83% ليصل إلى مستوى 8992.84 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 145 مليون سهم عبر 8962 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 119.54 نقطة بما نسبته 1.27% ليصل إلى مستوى 9549.99 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 125 مليون سهم عبر 7377 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 24.7 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "قيوين أ" و"بورتلاند" و"مشاعر" و"البيت" و"الصفاة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"الكوت" و"فنادق" و"بترولية" و"التقدم" الأكثر انخفاضا.