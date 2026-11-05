الأعلى للإعلام يقرر منع ظهور محمد حامد ضيف برنامج أحمر وأبيض

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور محمد حامد علي، لمدة شهرين، على خلفية ما بدر منه خلال استضافته في حلقة «أحمر وأبيض»، المذاعة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، عبر فضائية «مودرن إم تي أي»، من تقديم الإعلامي هاني حتحوت.

وأوضح المجلس أن قراره جاء بناءً على توصية لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس وضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس نائب رئيس مجلس الدولة، واستنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للرصد، التي وثقت قيام الضيف بالتجاوز في حق الصحفيين والإعلاميين، وتوجيه اتهامات مرسلة دون سند، بما يمثل إخلالًا بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي ومواثيق الشرف الإعلامي.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأداء مقدم البرنامج الإعلامي هاني حتحوت، خلال الحلقة، مثمنًا إدارته المنضبطة للحوار، وتصديه بمهنية لتلك التجاوزات.