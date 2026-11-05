التعليم: 253 عرضًا لذوي الهمم في المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري

أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمنسق العام لـ «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» ، أن المهرجان يعكس التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، من خلال الجمع بين المعرفة والثقافة والفنون، مشيرة إلى أن المسرح المدرسي يُعد أحد أهم روافد تنمية وعي النشء ورعاية مواهبهم والاستثمار في مستقبل مصر.



وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمنسق العام لـ «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» ، أن الاستعدادات لـ «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» بدأت منذ شهر مايو الماضي، من خلال تنسيق مؤسسي وجهود متواصلة، لافتة إلى أن مسابقات التربية المسرحية شهدت مشاركة ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب وطالبة، من خلال 294 إدارة تعليمية بـ27 محافظة، من خلال 2328 برنامجًا شملت مسابقات التربية المسرحية المختلفة وهى: مسرحة المناهج، والفنون المسرحية، وأعياد الطفولة، والمسرح التفاعلي، والإلقاء الشعري، ومسرح العرائس.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمنسق العام لـ «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» ، أن هذه المشاركات أسفرت عن تقديم 18,624 عرضًا مسرحيًا وفنيًا متنوعًا، شملت الاستعراضات والأوبريتات والمونودراما والديودراما والبانتومايم والإلقاء الشعري، فضلًا عن مشاركة متميزة لأبنائنا من ذوي الهمم من خلال 253 عرضًا في مسابقات التربية الخاصة على مستوى الجمهورية

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمنسق العام لـ «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» ، أن هذه الأرقام شاهد على أن أن الإبداع حين يجد الرعاية والاهتمام يتحول إلى طاقة وطنية قادرة على صناعة التغيير.

