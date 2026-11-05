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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأسنان تبحث تحويل المعتدين على المهنة إلى النيابة العسكرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

عقد وفد من النقابة العامة لأطباء الأسنان اجتماعًا مع الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتراخيص المنشآت الطبية، وإجراءات قيد الدفعة الجديدة، وأبرز المشكلات التي تواجه أطباء الأسنان.

ضم وفد النقابة الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام، والدكتور وليد الديب، أمين الصندوق، والدكتور حازم البري، الأمين العام المساعد، والدكتور خالد عبد الباسط، أمين الصندوق المساعد، والدكتور محمد المفتي، والدكتور صلاح عبد الحي، عضوي مجلس النقابة العامة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتراخيص والعلاج الحر، والإجراءات المتبعة لقيد الدفعة الجديدة، إلى جانب بحث العقبات التي تواجه أطباء الأسنان في ممارسة المهنة وإدارة المنشآت الطبية.

 

حزمة قرارات للحفاظ على مهنة الأسنان 

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من النقاط والتوضيحات، أبرزها:

  • مواجهة أدعياء المهنة: تحويل المتعدين على المهنة وأدعيائها خلال الفترة المقبلة إلى النيابة العسكرية للبت في شأنهم وتطبيق العقوبات الرادعة، بدلاً من النيابة العامة.
  • أجهزة الأشعة بالعيادات: التأكيد على عدم وجود أي مانع يحظر وجود أجهزة الأشعة داخل العيادات الطبية.
  • تراخيص مزاولة المهنة لدفعة 2025: تواجد عدد من الموظفين المختصين بوزارة الصحة داخل مقر النقابة العامة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مزاولة المهنة، على أن يُعلن لاحقًا عن الترتيبات والتفاصيل المنظمة لذلك.
  • تحديث القوانين والتشريعات: العمل حاليًا على إعداد قانون جديد يستهدف حل معظم المشكلات والعقبات المتعلقة بتراخيص المنشآت الطبية.
  • التحول الرقمي والمنظومة الموحدة: العمل على إصدار منظومة موحدة لاستخراج التراخيص، تضم جميع الجهات المعنية بمراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها.

وأعربت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن شكرها وتقديرها للدكتور هشام زكي على حسن الاستقبال والتجاوب مع الملفات المطروحة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة للمنشآت الطبية وأعضاء النقابة.

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