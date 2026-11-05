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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل عروض وفعاليات ولجان المهرجان القومي للمسرح المدرسي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي ، أن «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري»، يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف عناصر العمل المسرحي، والارتقاء بالمسرح المدرسي بوصفه أداة للتربية وبناء الشخصية وتنمية الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي، إلى جانب تكوين قاعدة وطنية للمواهب الطلابية وربطها بمؤسسات الدولة الثقافية والفنية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها عن التفاصيل الآتية :
 
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، ويقام حفل الافتتاح على خشبة المسرح القومي، في تمام السابعة من مساء يوم 10 نوفمبر 2026، ويخرجه الفنان حازم الكفراوي، لينطلق هذا العرس الثقافي من أعرق مسرح مصري. 
 
​ويشمل المهرجان العديد من المحاور المتنوعة والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى، حيث تتضمن فعالياته عروض المسابقة الرسمية التي يشارك فيها 30 عرضًا مسرحيًا لمدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من كافة المحافظات المصرية، والتي تُعرض على مسارح القاهرة وجميع المحافظات وتحديدًا على مسرح السامر وقصر ثقافة روض الفرج، إلى جانب تقديم عرضين مخصصين لذوي الهمم.  
 
​وسيشهد المهرجان في دورته الأولى تكريم عدد المبدعين، حيث تتضمن قائمة المكرمين: "اسم الفنان الراحل عدلي كاسب، اسم الفنان الراحل سيد الملاح، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد جمعة، الفنانة زنوبة حافظ، السيدة جيهان نور، والسيدة حنان سليمان." 
 
ويُخصص المهرجان تكريماً خاصاً لمعلمة التربية الموسيقية بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، رشا فؤاد، كذلك يتضمن تكريم عدد من الأختصاصيين المثاليين الأوائل على مستوى الجمهورية في تخصص المسرح، وتضم قائمة المكرمين في هذه الفئة كلًا من: "منار محمد، مشرفة التربية المسرحية بمدارس الأندلس ببني سويف، فاطمة سعيد، اختصاصي أول تربية مسرحية بالمكتب الفني لتوجيه عام المسرح بالشرقية، وفاء شعبان، مشرفة النشاط المسرحي ومنسقة الموهوبين والتعليم الذكي بالسويس، فاطمة الزهراء متولي، خبير تربية مسرحية لمسرح ذوي الهمم، محمد بهي اختصاصي صحافة وإعلام وخبير مسرح بإدارة طور سيناء التعليمية". 
 

عروض المسابقة الرسمية والفعاليات

 

​يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 30 عرضًا مسرحيًا لمدارس من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 16 محافظة مصرية، تشمل محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والجيزة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، والدقهلية، والوادي الجديد، والغربية، والشرقية، والقاهرة، وشمال سيناء، سوهاج، والبحيرة، وبورسعيد، والإسماعيلية. وتُعرض الأعمال المسرحية على مسارح القاهرة وجميع المحافظات، وتقام عروض المسابقة الرسمية للظهرجان على مسرح السامر وقصر ثقافة روض الفرج، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المهرجان برنامجًا للفعاليات الموازية والأنشطة على مسارح المدارس ومديريات التربية والتعليم، فضلاً عن مختلف مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات.  
 
 

​المؤتمر العلمي للمهرجان

 

​ويعقد المهرجان مؤتمره العلمي تحت عنوان "نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي"، برئاسة د. أيمن الشيوي (رئيس قطاع المسرح ورئيس المؤتمر العلمي)، ود. محمد أمين عبد الصمد (أمين عام المؤتمر العلمي)، ويتضمن المؤتمر 4 جلسات علمية يشارك فيها 16 باحثًا علميًا لمناقشة سبل تطوير المسرح المدرسي المصري والارتقاء بقدرات الطلاب الإبداعية والمعرفية.
 
 

​ورش تدريبية وبرامج متخصصة

 

ولا يقف المهرجان عند حدود العروض فحسب، بل يتضمن عدداً من الورش التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات المشاركين، حيث يقدم الفنان القدير عزت زين ورشة حول "مهارات أخصائي التربية المسرحية ومراحل إخراج العرض المسرحي"، وتقدم المخرجة سمر جلال ورشة "أدوات وتقنيات تعليم المسرح للأطفال والمراهقين"، بينما تقدم د. منال عمر ورشة حول "دور المسرح المدرسي في البناء المعرفي والوجداني والسلوكي للطلاب"، إضافة إلى ورشة "تحديات أخصائي التربية المسرحية وحلولها" التي تقدمها السيدة تهاني أسعد والسيدة سناء محمود.
 
 

لجان المهرجان

 

​وتتشكل اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان من: "المخرج هشام عطوة (رئيسًا)، د. أحمد ضاهر، د. أيمن الشيوي، المعماري حمدي السطوحي، د. إيمان محمد حسن (منسق عام المهرجان)، الفنان صبري فواز، الإعلامي عصام يوسف، الإعلامي د. محمد فتحي، الفنان هاني كمال، الفنان عزت زين، الفنانة زنوبة حافظ، الكاتب باسم صادق، د. ياسمين فراج، الفنانة إيناس نور، د. محمد أمين (مقرر اللجنة)، محمد عبد الحافظ، د. جيهان حسن، نصرة ماجد". 
 
​وتضم لجنة تحكيم الدورة الأولى من "المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري" كلًا من: "د. محمد أبو الخير (رئيساً)، وعضوية: المخرج إسماعيل مختار، الفنانة نورهان شعيب، د. شهيرة خليل، الكاتب أحمد زحام، الموسيقار وليد الشهاوي، مصمم الديكور حازم شبل، والمخرج أكرم مصطفى (مقرراً)".
 
​وتتكون لجنة المشاهدة واختيار العروض من: "المخرج سامح مجاهد (رئيساً)، وعضوية: د. محمد الخطيب، الفنانة عزة لبيب، المخرجة د. مي مهاب، المخرج شاذلي أحمد، ود. هبة الكيلاني (مقرراً)".
 
 

​الهوية البصرية والبوستر الرسمي

 

وقد تم الكشف عن الهوية البصرية للمهرجان والتي صممها استراتيجي التسويق والموجه الإبداعي بسام ياسر، إلى جانب إزاحة الستار عن بوستر الدورة الأولى الذي صممه الدكتور عادل مصطفى، أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ليعكس الملامح الفنية والحضارية لمضامين المهرجان.
 

 
المنظمون و الشركاء وجهات التعاون
 


ينظم المهرجان وزارة الثقافة ممثلة في قطاع المسرح، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية)، وبالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية، ودار الأوبرا المصرية، ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤسسة EUNIC (المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية) بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الشريك الإعلاني شركة "سيلفر سكرين" للإعلان.  
 
ويُختتم المهرجان فعالياته بحفل الختام المقرر إقامته الأحد 22 نوفمبر 2026 في تمام الحادية عشرة صباحاً على دار أوبرا العاصمة الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، ذلك تزامناً مع الاحتفاء بأعياد الطفولة، ويخرج حفل الختام الفنان المخرج خالد جلال،  عضو مجلس الشيوخ.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المهرجان القومي للمسرح المدرسي

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