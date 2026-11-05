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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين ويوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع الشهداء بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة لتضرره من أعمال بناء مخالفة بالعقار محل سكنه.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة بضرورة مراجعة الموقف القانوني للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة محل الشكوى، إلى جانب مراجعة تراخيص المحلات الموجودة أسفل العقار والتأكد من قانونية أوضاعها واتخاذ اللازم حيال أي مخالفات.
كما بحث محافظ الجيزة شكوى مواطن مقيم بشارع السلولي بحي الدقي متضرر من وجود أعمال بناء مخالفة بالعقار.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامته الإنشائية إلى جانب إجراء معاينة من خلال الحي للتأكد من التزام المشكو في حقه بتنفيذ رخصة التعديل الصادرة له وفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة، ومطابقة الأعمال المنفذة على أرض الواقع، والتأكد من عدم المساس بالعناصر الإنشائية للعقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

وفي حي الهرم ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين من قاطني منطقة «ح» بحدائق الأهرام لتضرره من قيام مالك العقار المجاور ببناء الدور الخامس بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة وإزالتها وفقًا للقانون مع استمرار المتابعة لمنع استئناف أي أعمال بناء مخالفة مرة أخرى.
كما تابع المحافظ شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع ذكي نبوي المتفرع من شارع عثمان محرم بحي العمرانية لتضرره من أحد المحلات الكائنة بالعقار نتيجة حدوث تلفيات بسقف المحل بسبب تسريب بمواسير الصرف الصحي الخاصة به.

واطلع المحافظ علي الإجراءات المتخذة من قبل حي العمرانية والتي تضمنت عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حيث أوصت اللجنة بإصدار قرار بترميم العقار للحفاظ على سلامته الإنشائية كما تم قطع المياه عن العقار لحين تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس حي العمرانية بضرورة استمرار متابعة أعمال الصيانة والترميم والتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة والعمل على إنهاء أسباب الشكوى في أسرع وقت ممكن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة بحث شكاوى المواطنين

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