محافظة الجيزة تضبط منشأتين لتدوير وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بمركز الصف

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية للتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول المنتجات مجهولة المصدر مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.

وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط منشأتين لتدوير وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بمركز الصف تستخدمان علامات تجارية دون مستندات تثبت مصدر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 20 ألفًا و660 لترًا من زيوت السيارات كمنتجات نهائية بالمنشأتين، منها كميات معبأة وأخرى داخل تنكات حديدية معدة للتعبئة والطرح بالأسواق بالإضافة إلى نحو 2400 لتر من الزيوت المتهالكة والمستخدمة سابقًا، فضلًا عن كميات من المواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف والعبوات الفارغة والاستيكرات، وخطوط إنتاج ومعدات مستخدمة في عمليات التدوير والتعبئة.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأتين، لعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط أو مستندات وفواتير تثبت مصدر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.