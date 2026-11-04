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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالتوسع في التشجير بمحيط الطريق الدائري ومحور عمرو بن العاص وتطوير شوارع الطالبية والعمرانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أ ش أ

 أجرى محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري جولة تفقدية اليوم بنطاق حي الطالبية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستهل محافظ الجيزة جولته بالمرور على أعمال التشجير الجاري تنفيذها بمحيط القوس الجنوبي للطريق الدائري، والتي تشمل زراعة الأشجار وتنفيذ أعمال اللاندسكيب؛ بما يسهم في الحد من التلوث وتوفير متنفس حضاري لسكان المناطق المحيطة .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضم جميع المساحات الفضاء بمحيط الطريق الدائري ومحور عمرو بن العاص إلى مخططات التشجير بالتنسيق مع جهات الولاية.

كما تابع المحافظ نسب الإنجاز بقطاعات محور الإخلاص وشارع أحمد ضيف الله مشيرًا إلى ما تحققه الأعمال من طفرة تنموية في تحسين الحركة المرورية وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي بما يسهم في إنهاء معاناة سكان المناطق المحيطة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الشركات المنفذة ضرورة تكثيف الجهود وتسليم القطاعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة دون تأخير مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفي السياق، أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بشوارع المستشفى والوحدة الصحية ومتفرعاتهما بنطاق حي الطالبية، والتي تشهد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك للحفاظ على المرافق وتيسير حركة المارة والمركبات، إلى جانب أعمال الرصف بشوارع يحيى شاهين وطارق يحيى والتلاتيني وعبد الرحيم عباس.

وبنطاق حي العمرانية تابع المحافظ مراحل أعمال التطوير بشوارع حمدي أبو السعود ويوسف وهبي والببلاوي وأحمد عساكر، مشددًا على رئيسي حيي الطالبية والعمرانية ضرورة تطبيق أعلى المعايير الفنية والالتزام بمواصفات الجودة بالتنسيق مع الشركات المنفذة.

كما وجه المحافظ بمنع تراكم المخلفات ونواتج الأعمال والرفع الدوري لها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بمواقع العمل.

كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته على التحدث مع عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير والرصف الجارية مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .

رافق المحافظ خلال الجولة: محمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية، وأحمد جلال، رئيس حي العمرانية.

محافظ الجيزة التشجير الطريق الدائري شوارع الطالبية والعمرانية

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