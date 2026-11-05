أحدهما أشعل النار فى الشارع.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بأحد الشوارع بالبحيرة أمام آخر لترهيبه لخلافات بينهما.



بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول، ميكانيكى، مصاب بجرح بالرأس، وطرف ثان، سمكرى سيارات، مقيمان بدائرة مركز شرطة إدكو، لخلافات بينهما حول الجيرة، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والتشابك بالأيدى، ما أدى لحدوث إصابة الأول، وقيام الأول بإلقاء كمية من البنزين وإضرام النيران بالشارع.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





