الأرصاد تحذر: أجواء شتوية غدا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الخميس/ من أن البلاد ستشهد غدا /الجمعة/ مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة مع تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ؛ مما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها على محافظات شمال الدلتا لتصبح الأجواء أقرب إلى الشتوية في معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إن البلاد ستتأثر بكتل هوائية شمالية معتدلة ، معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهو ما يسهم في انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام .. موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون معتدلا تماما إلى مائل للحرارة على معظم المحافظات، وحارا على جنوب الصعيد .. مشيرة إلى أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية حتى على محافظات جنوب الصعيد حيث تتراوح العظمى على الأقصر وأسوان ما بين 29 و30 درجة مئوية فيما تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط درجات حرارة تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية.

وأوضحت أن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد إلى فترات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة ما بين 16 و17 درجة مئوية فيما تنخفض في المدن الجديدة إلى ما بين 15 و16 درجة مئوية .. محذرة من برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا الرياح على أغلب محافظات الجمهورية بسرعات تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة .. موضحة أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إن البلاد ستشهد أمطارا متوسطة تغزر أحيانا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، خاصة مناطق من مطروح والإسكندرية والعلمين والبحيرة وكفر الشيخ بالإضافة إلى العريش.

وأفادت بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال ووسط سيناء ومناطق من محافظات شمال الصعيد، قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة مع توافر نسب الرطوبة المصاحبة لسقوط الأمطار.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة أثناء سقوط الأمطار على المناطق الساحلية والوجه البحري، وكذلك خلال فترات تكون الشبورة المائية صباحا مع ضرورة المتابعة المستمرة للنشرات الجوية للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية.

وأكدت غانم استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل ، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة إلى بارد خلال فترات الليل، مع تسجيل الصغرى بالقاهرة ما بين 16 و17 درجة مئوية.

وتوقعت وجود فرص لسقوط الأمطار يوم /السبت/ المقبل مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى، وفقا للتغيرات في الحالة الجوية..مشددة على أهمية ارتداء الملابس الخريفية والتخلي تماما عن الملابس الصيفية في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

كما حذرت غانم من وجود نشاط قوي للرياح على مسطح البحر المتوسط والذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين مترين إلى 5ر3 متر، سواء على الشواطئ أو داخل البحر، الأمر الذي يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، ويستوجب توخي الحذر.