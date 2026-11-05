المهرجان القومي للمسرح المدرسي يعلن قائمة عروض دورته الأولى بـ 30 عرضا من مختلف محافظات الجمهورية

أعلن المهرجان القومي للمسرح المدرسي، قائمة العروض المسرحية المشاركة في دورته الأولى، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب انتهاء لجنة المشاهدة والاختيار من أعمالها، والاستقرار على 30 عرضًا مسرحيًا من مختلف مسابقات التربية المسرحية، والمشروع القومي للمسرح المدرسي المصري.

وضمت لجنة المشاهدة والاختيار المخرج سامح مجاهد رئيسًا، وعضوية كل من الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، والفنانة القديرة عزة لبيب، والمخرجة الدكتورة مي مهاب، والكاتب والمخرج شاذلي فرح، والدكتورة هبة الكيلاني مقررًا.

وبلغ إجمالي العروض المسرحية المتقدمة للمهرجان، 75 عرضًا مسرحيًا، استوفى منها 54 عرضًا الشروط المعتمدة، بمشاركة 16 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، ومن جميع المراحل التعليمية.

واعتمدت لجنة المشاهدة والاختيار في تقييمها للعروض على ثلاثة معايير رئيسية، هي المعيار التربوي، والمعيار الجمالي، والمعيار الجغرافي، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للعروض المشاركة، التي تضم 30 عرضًا مسرحيًا، بواقع 24 عرضًا من مختلف مسابقات التربية المسرحية، وعرضين من مسابقة المشروع القومي للمسرح المدرسي المصري، و3 عروض من التربية الخاصة (فكري/ سمعي/ بصري)، وعرض واحد لطلاب الدمج.

وتضم قائمة العروض المسرحية المشاركة: «اسمعونا»، وتقدمه مدرسة المركز النموذجي للتثقيف الفكري التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، و«الغابة»، وتقدمه مدرسة الصفا الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، و«الدودونس»، وتقدمه مدرسة الزهور التابعة لإدارة طور سيناء، و«حكاية لينا»، وتقدمه مدرسة المعصرة الابتدائية التابعة لإدارة الداخلة، و«أرض الخوف»، وتقدمه مدرسة خالد كمال المغربي، التابعة لإدارة طوخ، و«المناعة»، ويقدمه منتخب إدارة وسط إسكندرية التابع لإدارة وسط.

وتضم القائمة أيضا «الحب والخير والسلام»، ويقدمه منتخب الحب والخير والسلام بإدارة الحوامدية التابع لإدارة الحوامدية التعليمية، و«أصدقاء الشمس»، وتقدمه مدرسة الرسالة الحديثة للغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، و«ذات الرداء الأحمر»، وتقدمه مدرسة الدلتا الدولية للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية، و«سوبر بيبو»، ويقدمه منتخب من مدارس الإدارة التابع لإدارة الدقي التعليمية.

كما تشمل القائمة عرض «آخر المطاف»، ويقدمه منتخب المطرية التابع لإدارة المطرية، و«شجرة الدر»، وتقدمه مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة الدقي، و«كحل الجيل»، لمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة ببلصفورة ومنتخب من مدارس مديرية التربية والتعليم التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، و«مدينة الأطفال»، ويقدمه منتخب مدارس إدارة رشيد التعليمية التابع لإدارة شرق طنطا، و«بص في ورقتك»، ويقدمه منتخب مدارس إدارة رشيد التعليمية التابع لإدارة رشيد، و«قلب كبير»، ويقدمه منتخب مدارس إدارة غرب التابع لإدارة غرب التعليمية، و«أرض الذهب»، وتقدمه مدرسة الإخلاص الفكرية + سعد التابعة لإدارة غرب التعليمية، و«مدينة العرائس (مصنع اللعب)»، وتقدمه مدرسة القديس أغسطينس الفرير بالمحلة الكبرى التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى، و«جزيرة الفهد»، ويقدمه منتخب إدارة الرياض التابع لإدارة الرياض، و«أميرات أحلامي»، وتقدمه مدرسة شلتوت التابعة لإدارة العمرانية.

وتضم العروض أيضًا «كواليس خلف الكواليس»، وتقدمه مدرسة النصر الإعدادية التابعة لإدارة شمال، و«مملكة النحو العربي»، لمدرسة زهور الياسمين للغات التابعة لإدارة البساتين التعليمية، و«النحلة المغرورة»، ويقدمه منتخب إدارة منيا القمح التعليمية التابع لإدارة منيا القمح التعليمية، و«ع البيانو لا»، ويقدمه منتخب مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية التابع لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، و«صندوق الأحلام»، وتقدمه مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للبنات التابعة لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، و«صخب الذهب»، وتقدمه مدرسة الصفا الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، و«عروس النيل»، ويقدمه منتخب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التابع لإدارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و«آه ده احنا الحلوة»، وتقدمه مدرسة رولان التابعة لإدارة المعتزة أول (المنتزة أول)، و«تك بوك»، وتقدمه مدرسة السلام الخاصة للتعليم الأساسي بالأقصر التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، و«أرنوب»، وتقدمه مدرسة الشهيد الرائد محمد الزمروط الرسمية لغات التابعة لإدارة العريش.

ويأتي إطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانتماء والإبداع.

ويهدف المهرجان إلى دعم وتطوير حركة المسرح المدرسي في مصر، واكتشاف ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، والارتقاء بالمستوى الفني للعروض المسرحية المدرسية، وتنمية مهارات الطلاب في مختلف مجالات المسرح، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية، وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.