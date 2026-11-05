ضيف الشرف تحوّل إلى بطل البطولة.. مصر تكتسح الجميع وتحصد كأس الخليج للناشئين

توج المنتخب المصري تحت 17 عاما بكأس الخليج للناشئين.

وتمكن المنتخب المصري تحت 17 عاماً، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف من فرض كلمته في بطولة كأس الخليج للناشئين، والتتوّيج باللقب بعد مشوار استثنائي بالعلامة الكاملة.

وجاء مشوار أبطال مصر نحو اللقب كالتالي :

الفوز على السعودية 5-0

الفوز على الكويت 3-0

الفوز على اليمن 5-1

الفوز على العراق 5-0

الفوز على الصين 4-0

الفوز على الإمارات 3-1

وحقق المنتخب 6 انتصارات من 6 مباريات

وسجل لاعبوه 25 هدفاً بينما استقبلت شباكه

هدفان فقط

يُذكر أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم وجّه الدعوة لمنتخبي مصر والصين للمشاركة كضيفين في البطولة، بهدف اكتساب الخبرات وتعزيز المنافسة بين المنتخبات الخليجية.

ولكن ضيف الشرف المصري لم يأتِ لمجرد المشاركة ولكن جاء ليعود بالكأس إلى القاهرة