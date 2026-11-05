محافظ جنوب سيناء يتفقد الفصول اليابانية بـ طور سيناء

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية، والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ومدى توافر الإمكانات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، كما اطلع على الإمكانات والتجهيزات المتاحة بالمدرسة، ومدى البيئة التعليمية لاحتياجات الطلاب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وصقل قدراتهم العلمية والسلوكية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة تساعد الطلاب على التعلم والإبداع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم والاستثمار في بناء الإنسان.

وتأتي الجولة في إطار الجولات الميدانية التي يحرص محافظ جنوب سيناء على تنفيذها لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، والوقوف على احتياجات المؤسسات التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية.