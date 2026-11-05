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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 40 حكمة.. ختام فعاليات معسكر «فيفا» لحكمات الكرة النسائية

الحكام
الحكام
ياسمين تيسير

اختتمت اليوم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فاعليات معسكر فيفا لحكمات كرة القدم بمشاركة 40 حكمة، بمركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي عقد على مدار 5 أيام بحضور عصام عبدالفتاح المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي ورئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وأقيمت فاعليات المعسكر تحت رعاية فيفا وإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية، حيث تم التركيز على تطوير المستوى الفني والبدني، إضافة إلى رفع الثقافة التحكيمية، بأحدث وأفضل وسائل التعليم والتدريب.

واستهدف المعسكر رفع المستوى الفني والبدني، إلى جانب تدريب الحكمات على التعامل مع الحالات التحكيمية المختلفة، وتوحيد القرارات والتفسيرات، الخاصة بقانون اللعبة، بما يضمن وجود أكبر عدد ممكن من الحكمات الجاهزات طوال الموسم.
إضافة إلى اختبارات فيديو تيست، والتوجيهات داخل الملعب مع تركيب بعض الحالات داخل منطقة الجزاء، بالتنسيق مع حكم الساحة والمساعدين وكيفية التمركز والتحرك وقراءة اللعب بشكل صحيح وسرعة اتخاذ القرار داخل وخارج منطقة الجزاء.

من جانبه، أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام أهمية دقة التركيز والالتزام للاستفادة الكاملة من فاعليات المعسكر، إضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل منظومة التحكيم.

وحاضر في فاعليات المعسكر كل من: عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية وعزب حجاج مدير اللجنة  ووجيه أحمد والسيد مراد وأيمن دجيش ومحمد حسن ومحمود البنا وهاني عبدالفتاح، أعضاء اللجنة، والثنائى محمد أبوخاطر ومحمد طه مسئولي اللياقة البدنية وعبدالرحمن الشناوي مسئول تقنية المعلومات وبلال محمد مسئول المعسكر.

الحكام الكرة النسائية اتحاد الكرة

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