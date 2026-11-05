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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: حسين عبد اللطيف يمتلك رؤية فنية تؤهله لصناعة جيل مميز للكرة المصرية

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
نورهان عادل

أكد الناقد الرياضي محمد مهدي أن تتويج منتخب مصر للناشئين بلقب كأس الخليج يمثل إنجازًا مهمًا للكرة المصرية، ويعكس حجم العمل الذي قدمه الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل خطوة مهمة في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة خلال الاستحقاقات المقبلة.
 

وقال محمد مهدي، خلال تصريحاته ببرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس 2، إن التتويج بكأس الخليج لا يمثل مجرد إضافة لقب جديد إلى سجل إنجازات المنتخبات الوطنية، لكنه يعد محطة مهمة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمنافسات قوية، بما يساعد اللاعبين على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية والذهنية في هذه المرحلة العمرية.
 

وأشاد الناقد الرياضي بالمدير الفني لمنتخب الناشئين حسين عبداللطيف، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات تدريبية مميزة، ويعد مشروع مدرب كبير للكرة المصرية، ويستحق الحصول على الفرصة والدعم خلال المرحلة المقبلة، في ظل العمل الذي قدمه مع المنتخب والنتائج التي حققها، وعلى رأسها التتويج بلقب كأس الخليج.
 

وأوضح مهدي أن بناء منتخب قوي في المراحل السنية لا يعتمد على النتائج والبطولات فقط، وإنما يحتاج إلى مدير فني يمتلك رؤية واضحة وقدرة على تطوير اللاعبين وبناء شخصياتهم، إلى جانب التعامل مع المتغيرات النفسية والسلوكية التي تصاحب هذه المرحلة العمرية.
 

وأضاف أن نجاح أي منتخب للناشئين يتطلب منظومة متكاملة توفر عوامل الاستقرار والتطور، مشددًا على ضرورة استمرار العمل مع العناصر المميزة ومتابعتها بعد انتهاء مشاركاتها مع المنتخبات السنية، حتى تتمكن من مواصلة التطور والوصول إلى المنتخب الأول.
 

وأشاد محمد مهدي بدور اتحاد الكرة في دعم منتخبات الناشئين، مؤكدًا أنه وفر كل سبل النجاح للأجهزة الفنية واللاعبين، من خلال توفير الإمكانات والدعم اللازم، معتبرًا أن الاهتمام بهذه المنتخبات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الكرة المصرية.

وشدد على أن العمل في المراحل السنية يحتاج إلى الصبر والاستمرارية، وعدم الاكتفاء بتحقيق نتائج مؤقتة، مع ضرورة الحفاظ على العناصر الواعدة ومنحها الفرصة للتطور، حتى لا تضيع ثمار المجهود الذي بذله الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

واختتم مهدي تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عبداللطيف يمتلك فرصة مهمة لمواصلة تطوير تجربته التدريبية، وأن التتويج بكأس الخليج يمنحه دفعة قوية للاستمرار، مطالبًا بمنح المدربين أصحاب التجارب الناجحة الثقة والاستقرار، بما يسهم في صناعة أجيال جديدة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات للكرة المصرية.

محمد مهدي منتخب مصر كأس الخليج

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