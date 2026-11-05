أمير هشام يكشف عن قرار كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب دولياً

كشف الإعلامي أمير هشام عن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب دولياً خلال الفترة المقبلة.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«عاجل| الأسطورة كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب دولياً».

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، وإنهاء مسيرته بقميص منتخب بلاده، بعد رحلة استمرت 23 عامًا، شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

وكشف رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، عن قراره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتسليم القميص رقم 7 إلى الأجيال القادمة.