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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

مخالفات البناء
مخالفات البناء
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتُنفذ الحملات من خلال جهاز حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

تحرك تنفيذي 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والجهات المعنية، لرصد أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

ردع مخالفين 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على عدم التهاون في تطبيق القانون، وسرعة إزالة المخالفات في المهد، ومواصلة حملات المرور والمتابعة على مدار الساعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وأحد ركائز الأمن الغذائي وحقًا للأجيال القادمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين رفع كفاءة الخدمات مخالفات البناء

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