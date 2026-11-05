جمال العدل يدعم أشرف زكي: إضافة حقيقية للوسط الفني ويستحق كل التقدير

حرص المنتج جمال العدل على توجيه رسالة دعم وتقدير للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في خدمة الفنانين والحفاظ على مصالح الوسط الفني، مؤكدًا أنه يستحق كل الدعم والتقدير لما يقدمه من جهود خلال فترة توليه مسؤولية النقابة.

ونشر جمال العدل رسالة في بيان اعلامي ، عبّر خلالها عن تقديره لـ أشرف زكي، قائلًا: «الدكتور أشرف زكي يستحق كل الدعم والتقدير، فوجوده في موقعه يمثل إضافة حقيقية للفنانين وللوسط الفني بأكمله».

ولاقت رسالة جمال العدل اهتمامًا، خاصة أنها تعكس تقديرًا واضحًا للدور الذي يؤديه أشرف زكي باعتباره نقيبًا للمهن التمثيلية، والمسؤول عن متابعة شؤون الفنانين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، إلى جانب جهوده في دعم أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.

ويُعد الدكتور أشرف زكي من أبرز الشخصيات النقابية والفنية في مصر، حيث يتولى مسؤولية نقابة المهن التمثيلية، ويحرص من خلال موقعه على متابعة الملفات المتعلقة بالفنانين، والتواصل مع الجهات المعنية بما يخدم مصالح أعضاء النقابة والارتقاء بالوسط الفني.

من جانبه، يُعد المنتج جمال العدل واحدًا من أبرز المنتجين في الساحة الفنية المصرية، حيث قدمت شركة العدل جروب على مدار سنوات مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا جماهيريًا، وتعاونت مع نخبة من كبار النجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي.

وتأتي رسالة جمال العدل لتؤكد على أهمية دعم الشخصيات التي تتحمل مسؤولية العمل النقابي والفني، في ظل الدور الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية في مساندة الفنانين ومواجهة التحديات التي يشهدها الوسط الفني.