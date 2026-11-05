سمية رضا من كواليس «أحلى نصيب» وتلفت الأنظار بشخصية «نوف».. صور

شاركت الفنانة سمية رضا جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل «أحلى نصيب»، الذي يُعرض عبر شاشة MBC1 ومنصة شاهد، حيث ظهرت بإطلالات مختلفة من مشاهد العمل، إلى جانب لقطات من خلف الكاميرا مع فريق التصوير.

وتجسد سمية رضا خلال أحداث المسلسل شخصية «نوف»، التي تدخل في صراعات ومواقف متعددة، خاصة مع تمسكها بالارتباط بـ«راكان»، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الشهري، ومحاولاتها المستمرة إبعاده عن «نورة»، التي تقدم دورها الفنانة ميلا الزهراني.

وكشفت الصور عن جانب من أجواء التصوير، حيث ظهرت سمية رضا بإطلالات أنيقة ومتنوعة، من بينها معطف أحمر وآخر من الفرو، إلى جانب صور تجمعها بفريق العمل أثناء التحضير للمشاهد.

وتدور أحداث مسلسل «أحلى نصيب» في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول «راكان» و«نورة»، اللذين تدفعهما الظروف إلى الدخول في زواج مؤقت لمدة ستة أشهر، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى مشاعر حقيقية، وسط العديد من الصراعات العائلية والمواقف غير المتوقعة.

ويُعد المسلسل النسخة السعودية المعرّبة من المسلسل التركي الشهير «العشق مجددًا»، حيث يقدم معالجة درامية تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا والدراما الاجتماعية.

ويشارك في بطولة مسلسل «أحلى نصيب» نخبة من نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم محمد الشهري، ميلا الزهراني، عبدالله السدحان، عبدالإله السناني، زهرة عرفات، ليلى السلمان، مهند الحمدي، هند محمد، غادة الملا، سمية رضا، سعد الشطي، ترف العبيدي، والعنود عبدالحكيم، والعمل من إخراج جودت مرجان.