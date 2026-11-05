ياسين البسيوني يحقق برونزية الفرق في منافسات الفروسية بأولمبياد الشباب 2026

حقق الفارس المصري ياسين البسيوني الميدالية البرونزية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» المقامة حاليًا في السنغال، وذلك عقب منافسات قوية بمشاركة نخبة من الفرسان، قدموا خلالها مستويات فنية متميزة وأداءً تنافسيًا عاليًا.

ويواصل البسيوني مشواره في الدورة، حيث يستعد لخوض نهائيات منافسات الفردي المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في إطار مشاركته ضمن البعثة المصرية التي تمثل مصر في منافسات الفروسية بالدورة.

وتأتي المشاركة المصرية في منافسات الفروسية بأولمبياد الشباب داكار 2026 ضمن جهود الاتحاد المصري للفروسية لدعم الفرسان الواعدين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات في المحافل الرياضية الكبرى، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الفروسية المصرية في البطولات الدولية والأولمبية.