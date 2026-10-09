موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستضافة بطولة الفروسية الدولية Longines Global Champions Tour – القاهرة، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة، تنفيذ الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة بمنطقة الأهرامات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت الإجراءات الانتهاء من ترقيم وتسجيل الخيول بمنطقة الأهرامات «الدواب العاملة» باستخدام تقنية الميكروتشيب، بالتعاون مع إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، والإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من الجهات والجمعيات المعنية بالخيول، والاتحاد المصري للفروسية.

كما تم الانتهاء من تحصين الخيول ضد مرض إنفلونزا الخيول ومرض الهربس، بالإضافة إلى سحب 160 عينة من الخيول، وذلك في إطار استكمال الإجراءات البيطرية والوقائية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، والحفاظ على صحة وسلامة الخيول المشاركة والعاملة بالمنطقة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار تنفيذ الإجراءات البيطرية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الوقاية والرعاية البيطرية، استعدادًا لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي، وبما يدعم جهود الدولة في تنشيط السياحة وإبراز منطقة الأهرامات بالشكل الذي يليق بمكانتها العالمية.