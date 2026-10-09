قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية السعودية: استشهاد قائد إحدى طائراتنا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية

الفروسية
الفروسية
شيماء مجدي

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستضافة بطولة الفروسية الدولية Longines Global Champions Tour – القاهرة، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة، تنفيذ الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة بمنطقة الأهرامات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشملت الإجراءات الانتهاء من ترقيم وتسجيل الخيول بمنطقة الأهرامات «الدواب العاملة» باستخدام تقنية الميكروتشيب، بالتعاون مع إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، والإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من الجهات والجمعيات المعنية بالخيول، والاتحاد المصري للفروسية.

كما تم الانتهاء من تحصين الخيول ضد مرض إنفلونزا الخيول ومرض الهربس، بالإضافة إلى سحب 160 عينة من الخيول، وذلك في إطار استكمال الإجراءات البيطرية والوقائية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، والحفاظ على صحة وسلامة الخيول المشاركة والعاملة بالمنطقة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار تنفيذ الإجراءات البيطرية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الوقاية والرعاية البيطرية، استعدادًا لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي، وبما يدعم جهود الدولة في تنشيط السياحة وإبراز منطقة الأهرامات بالشكل الذي يليق بمكانتها العالمية.

الفروسية الفروسية الدولية الأهرامات الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

إعادة تشغيل وصيانة بئر 44 الزراعي في باريس بالوادي الجديد

طقس اليوم

طقس الوادي الجديد اليوم الجمعه ..انخفاض في الحرارة وبرودة ليلًا

لحوم ارشيفيه

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد