نتائج مميزة في منافسات الفروسية بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

تواصلت منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رياضات الأداء»، وشهدت منافسات الفروسية مشاركة قوية من لاعبي ولاعبات برامج الأولمبياد الخاص في مسابقات الركوب الإنجليزي والقفز.

وأقيمت المنافسات تحت إشراف حبيبة رزق مسؤول فني للفروسية على ملاعب نادي الفروسية بالجزيرة، مع تقسيم المشاركين إلى مستويات وتصنيفات مختلفة وفقًا لقدراتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص وإتاحة المنافسة أمام الجميع.

في منافسات الركوب الإنجليزي – المستوى الأول، التصنيف الأول، توج التونسي سليمان نابلي بالمركز الأول، وجاء المصري مروان محمد في المركز الثاني، بينما حصل المصري شريف ندا على المركز الثالث.

وفي المستوى الأول – التصنيف الثاني، حصد الإماراتي محمد زبير المركز الأول، تلاه مواطنه سلطان سيف في المركز الثاني، ثم البحريني إبراهيم مصطفى في المركز الثالث، فيما حصل المغربي راشد زاهر على شارة مشاركة.

وشهد المستوى الثاني – التقسيم الأول تتويج المغربي وسيم البخاري بالمركز الأول، والسعودي مهند محمد بالمركز الثاني، والإماراتية بسمة بشار بالمركز الثالث، بينما حصل الأردني محمود زياد على شارة مشاركة.

وفي المستوى الثاني – التصنيف الثاني، جاءت الإماراتية ذكية أحمد في المركز الأول، والسعودي عمر خالد ثانيًا، والمصري مصطفى حسام ثالثًا، فيما حصلت السعودية سارة أحمد على شارة مشاركة.

وشهدت منافسات المستوى الثالث تنوعًا في أصحاب المراكز الأولى بين عدد من الدول العربية.

في التقسيم الأول، توج المصري عبد الرحمن محمد بالمركز الأول، وجاءت الكويتية مريم ثياب ثانية، ومواطنها عبد الله العلي ثالثًا، بينما حصلت المصرية سلمى طلعت على شارة مشاركة.

وفي التقسيم الثاني، تصدر الكويتي نواف الكسار، وحل المصري ناجح صديق ثانيًا، والإماراتي أسامة شكري ثالثًا، مع حصول المصرية دينا عاصم على شارة مشاركة.

أما التقسيم الثالث، فشهد فوز البحريني حيدر سعيد بالمركز الأول، وحصول المصرية مي محمد على المركز الثاني، والأردني بدر حسين على المركز الثالث.

وفي التقسيم الرابع، توجت البحرينية شام محمد بالصدارة، تلتها المغربية فاطيما الزهراء، ثم الأردنية نورشان علاء الدين.

وفي التقسيم الخامس، جاءت الليبية مرام مصطفى في المركز الأول، والأردنية ياسمينا يزن في المركز الثاني، والمغربية جيهان جيدو في المركز الثالث.

وفي منافسات المستوى الثالث بمساعدة، تصدر العراقي يوسف عماد الترتيب، وجاءت السعودية سارة الوزناني في المركز الثاني، والعراقي راناد محمد في المركز الثالث.

وفي منافسات القفز – المستوى الأول، التقسيم الأول، عاد المصري مروان محمد إلى منصة التتويج من جديد، بعدما حصد المركز الأول، بينما جاء مواطنه شريف محمد ثانيًا، والإماراتي سلطان سيف ثالثًا، والتونسي سليمان نبيلي رابعًا.

وفي التقسيم الثاني من المستوى نفسه، توج الإماراتي محمد زبير بالمركز الأول، وحصل المغربي رشيد زاهر على المركز الثاني، بينما جاء البحريني إبراهيم مصطفى ثالثًا.

أما المستوى الثاني – التقسيم الأول، فشهد تتويج الإماراتية بسمة بشار بالمركز الأول، ومواطنتها ذكية أحمد بالمركز الثاني، فيما جاءت الكويتية بسمة البوصيلي في المركز الثالث.

وتأتي منافسات الفروسية ضمن فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد مشاركة برامج من 13 دولة، إلى جانب 173 لاعبًا ولاعبة ورؤساء وفود، فضلًا عن مشاركة 42 لاعبًا وشريكًا ومرافقًا في المؤتمر الإقليمي للشباب القادة.

وتقام منافسات الدورة في عدد من المنشآت الرياضية بالقاهرة، حيث يستضيف نادي الفروسية بالجزيرة منافسات الفروسية، بينما تقام منافسات الجمباز الفني في نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتحتضن صالة المنتخبات القومية بالمركز الأولمبي بالمعادي منافسات القوة البدنية.

وتتواصل منافسات «القاهرة 2026» حتى الثلاثاء 22 سبتمبر، موعد مراسم الختام، على أن تغادر البعثات المشاركة القاهرة يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وتقام الألعاب الإقليمية تحت شعار «رياضات الأداء»، بهدف منح لاعبي الأولمبياد الخاص فرصة حقيقية للتنافس وإظهار قدراتهم، وتعزيز قيم الدمج والمشاركة والتواصل بين المشاركين من مختلف دول المنطقة.