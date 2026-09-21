سيميوني يرد على مورينيو بعد ديربي مدريد: احترام الحكام فوق الجميع

وجه دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، رسالة واضحة بشأن ضرورة احترام الحكام، وذلك عقب الانتقادات التي أطلقها جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، ضد القرارات التحكيمية التي شهدها ديربي العاصمة الإسبانية.

وحسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة لصالحه بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ميتروبوليتانو»، وشهدت طرد دين هويسن مدافع الفريق الملكي في الدقيقة 52، في لقطة أثرت على مجريات اللقاء.

وكان مورينيو قد أبدى اعتراضه على عدد من القرارات التحكيمية، معتبرًا أن لي كانج-إن وكريستيان روميرو كانا يستحقان الطرد، كما انتقد اختيار ميغيل أنخيل أورتيز أرياس لإدارة المباراة، قبل أن يصدر ريال مدريد بيانًا أعرب خلاله عن اعتراضه على أداء طاقم التحكيم.

وعندما سُئل سيميوني عن تصريحات مورينيو خلال حديثه مع شبكة «DAZN»، تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع المدرب البرتغالي، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على احترام الحكام.

وقال سيميوني: «هذه أمور تحدث في كرة القدم، أحيانًا تكون القرارات في صالحك وأحيانًا تكون ضدك».

وأضاف: «مدير الحكام أوضح أن اللعبة التي قام بها كوتي روميرو لم تكن تستوجب بطاقة حمراء، لذلك لن أخوض في مزيد من التفاصيل».

وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: «ما أعرفه جيدًا هو أن احترام الحكام أمر يجب أن نحافظ عليه، لأنه من دونه لن يتبقى شيء. لا يُسمح بكل شيء، حتى وإن كان اسمك مورينيو».

وحقق أتلتيكو مدريد بهذا الانتصار رقمًا تاريخيًا في مواجهاته أمام جاره، بعدما فاز على ريال مدريد في مباراتي ديربي متتاليتين على ملعبه بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ يناير 1977.

كما سجل أتلتيكو 9 تسديدات على مرمى ريال مدريد، وهو أعلى معدل للفريق في مباراة بالدوري أمام غريمه منذ تولي سيميوني مهمة القيادة الفنية.

سيميوني يدعم جوليان ألفاريز

ولم تكن كل تفاصيل الديربي إيجابية بالنسبة لسيميوني، بعدما تعرض المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لصيحات استهجان من بعض جماهير أتلتيكو عقب دخوله بديلًا في الدقيقة 62.

وكان اسم ألفاريز قد ارتبط بالرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته، إلا أن إدارة النادي تمسكت باستمراره ورفضت فكرة رحيله.

وأكد سيميوني دعمه للمهاجم الأرجنتيني، مشددًا على حاجة الفريق إلى خدماته، خاصة مع غياب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة.

وقال سيميوني: «نحن نريده ونحتاج إليه. نبني فريقًا بالكثير من العمل والحماس والرغبة، وهو لاعب مهم للغاية».

وأتم: «نفتقد أيضًا سورلوث ونحتاج إليه، لكن جوليان يمنحنا إضافة كبيرة، وأنا سعيد بوجوده معنا، فهو اللاعب الذي كنا نبحث عنه».